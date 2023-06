Samsung Galaxy S22 5G a soli 475€ su Amazon con il cashback di 200€

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta presente su Amazon; il meraviglioso flagship compatto Samsung Galaxy S22 5G si porta infatti a casa con 675,05€, spese di spedizione incluse. Tuttavia, con il cashback di Samsung, sarà vostro con soli 475,05€, praticamente con uno sconto di ben 200€ sul valore di listino. Capite bene che il risparmio è esagerato e a questo prezzo non c’è nulla di meglio, considerate le caratteristiche del suddetto terminale.

Come si attiva il cashback? Nulla di più semplice. Voi dovrete comprare il device al prezzo pieno di 675,05€ e una volta che lo avrete ricevuto, dovrete registrarlo sul sito ufficiale dell’azienda. A questo punto dovrete solo attendere il rimborso che vi arriverà come bonifico bancario nel giro di qualche settimana. C’è u po’ di attesa, è vero, ma ne vale la pena considerando l’enorme risparmio che si andrà ad ottenere.

Samsung Galaxy S22 5G: il meraviglioso flagship compatto ad un prezzo wow

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; in primo luogo, vi segnaliamo che il modello in sconto è quello in colorazione Violetto con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile. Il processore è l’ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD, c’è una batteria capiente che dura tantissimo e si ricarica in fretta con la tecnologia da 25W.

Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 Hz, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Come non citare poi le fotocamere di bordo che girano bellissimi video in 4K di qualità cinematografica e realizzano scatti assurdi anche al buio.

A soli 475,05€ (cashback compreso), questo è il miglior smartphone Android per chi cerca un device compatto ma prestante, risoluto, con fotocamere degne di nota e con una portabilità senza paragoni. Il Samsung Galaxy S22 5G è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.