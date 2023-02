Samsung Galaxy S22 5G: a questo prezzo è un Best Buy

Da un po’ di giorni Samsung ha svelato i nuovi device della serie Galaxy S23; abbiamo tre modelli potentissimi, rinnovati fuori e dentro la scocca. Oggi però vogliamo porre l’attenzione sul telefono top dello scorso anno, il Galaxy S22 5G, nella sua iterazione con schermo da 6,1 pollici. Questo prodotto infatti, oggi costa solo 632,69€ con spese di spedizione comprese nel costo del device. Inutile dirvi che si tratta di un articolo venduto e spedito da Amazon stesso, vero? Qui abbiamo una garanzia praticamente perfetta, con due anni di assistenza gratuita, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Il sito vi donerà anche la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e volendo, sappiate che si potrà dilazionare il pagamento dello stesso in comode rate con Cofidis.

Samsung Galaxy S22 5G: l’ammiraglia da comprare subito

L’ammiraglia entry level della famiglia oggi è in super sconto e lo ammettiamo: a questo prezzo è un Best Buy, anche perché costa quanto un midrange, ma è un top di gamma in tutto e per tutto. Sono tanti i motivi per cui comprarlo, ma andiamo con ordine.

È un cameraphone; grazie al suo sensore fotografico principale da 50 Megapixel con OIS, si possono scattare foto nitide e risolute, video in 4K con qualità cinematografica e non solo.

È potentissimo, grazie anche alla presenza del processore Exynos 2200 con GPU di AMD; è perfetto per il gaming da mobile, ma è anche ottimo nell’uso di tutti i giorni. L’apertura e la chiusura delle app avverrà in un baleno, grazie al software One UI e agli 8 GB di memoria RAM. Lo storage è capiente: 256 GB.

È leggero e compatto, con uno schermo bellissimo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. A 632,69€ è lo smartphone perfetto da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.