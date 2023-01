Samsung Galaxy S22 5G a meno di 600€ su Amazon

Se state cercando uno smartphone di fascia alta ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Samsung Galaxy S22 5G, un device Android uscito poco meno di un anno fa, ma che ancora oggi si presenta come un prodotto attuale e interessante. Considerate che il suo prezzo di listino è di circa 870/880€, ma oggi, grazie alle offerte di Amazon, si porta a casa con soli 599,98€. Le spese di spedizione sono gratuite e integrate nel costo del device. C’è la consegna immediata (in pochissimi giorni sarà a casa vostra) e in più, volendo, sappiate che il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto dell’articolo.

Dulcis in fundo, segnaliamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Samsung Galaxy S22 5G: prezzo super per un gadget unico

Il dispositivo è un prodotto veramente fantastico per quello che offre; in primo luogo dobbiamo dire che è compatto. Con uno schermo di soli 6,1″, è uno dei flagship più piccoli che vi siano in commercio. Questo si traduce in una maneggevolezza strabiliante, una portabilità spaziale e un’usabilità che, purtroppo, con i “giganti” da 6,7/6,8″ ci dimentichiamo.

Sotto la scocca batte un cuore Exynos 2200 con GPU di AMD; è perfetto per i giochi, per l’uso quotidiano, per le operazioni più complicate. Lo schermo è da 6,1 pollici Dynamic AMOLED con refresh rate da 120 Hz: si vede benissimo anche in condizioni avverse e sotto la luce diretta in pieno giorno.

Infine, è un cameraphone: le ottiche di nuova generazione consentono di girare clip in 4K e di realizzare scatti nitidi anche al buio. Per 599,98€ è un vero affare. Fate presto prima che terminino le scorte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.