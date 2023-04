Samsung Galaxy S22 5G a meno di 600€: l'occasione che stavate aspettando

Samsung Galaxy S22 5G è uno smartphone premium incredibile; è il modello entry level della gamma premium del 2022 e si porta a casa oggi con uno sconto veramente esagerato. Solo 599,90€ al posto di 879,00€, con un risparmio medio pari al 32% sul valore di listino. Si tratta di un top di gamma in tutto e per tutto, dotato delle migliori features e delle migliori funzionalità presenti in commercio, il tutto ad un costo contenuto e con un design minimal ma elegante al tempo stesso.

Lo potete trovare su Amazon, con spese di spedizione comprese nel prezzo e possibilità di riceverlo a casa in pochissimi giorni grazie al servizio di Prime. La consegna sarà sì celere ma sappiate che si potrà anche, eventualmente, usufruire della possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può anche godere del pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Infine, nel servizio post vendita, sappiate che si potrà avere accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Samsung Galaxy S22 a meno di 600€: best buy assoluto

Samsung Galaxy S22 5G è uno smartphone top dal prezzo estremamente contenuto; grazie agli sconti di Amazon lo pagherete quanto un midrange ma è un’ammiraglia in tutto e per tutto. Design all’avanguardia, fotocamere di punta, display da 6,1 pollici AMOLED LTPO FHD+ e non solo. Anche l’autonomia è eccezionale e nella confezione troverete perfino il pratico caricatore da 25W per la ricarica veloce.

Approfittate dello sconto del 32% per fare vostro questo gioiello al miglior prezzo di sempre; solo 599,99€ con possibilità di usufruire delle spese di spedizione comprese nel prezzo.

