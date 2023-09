Samsung Galaxy S22 5G: a 549€ con caricatore in omaggio è un BEST BUY

Se siete alla ricerca di uno smartphone potente ma compatto, economico ma di punta, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S22 5G che costa solo 549,00€ su Amazon oggi, spese di spedizione incluse. Il dispositivo si presenta come un gadget assolutamente incredibile, piccolo, leggero ma con un hardware da primo della classe. Non di meno, vanta un comparto fotografico di fascia alta con sensori che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio.

Molto buona la batteria che assicura un’autonomia eccellente anche con un utilizzo intenso; si ricarica in un lampo con la fast charge da 25W e, a proposito, sappiate che il caricabatterie è incluso nella confezione di vendita del dispositivo. Infine, è un prodottino fantastico che noi vi suggeriamo di prendere se siete alla ricerca di un terminale top di gamma dal costo contenuto.

Samsung Galaxy S22 5G: il best buy del giorno

Con un prezzo di 549,00€ questo Samsung Galaxy S22 5G si presenta come un best buy su tutta la linea; ha ricevuto un forte plauso dalla critica e dall’utenza che, in un anno e mezzo, è riuscita ad apprezzarlo al 100% sotto tutti i punti di vista. Viene venduto e spedito da Amazon, gode della consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Con Amazon avrete diritto al reso gratis entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, a tasso zero. Infine, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S22 5G è il flagship perfetto da acquistare oggi; se siete interessati/e, fate presto e portatevelo a casa al prezzo più basso del web: solo 549,00€, spese di spedizione incluse, con caricabatterie da muro da 25W in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.