Samsung Galaxy S21 Ultra è finito sul “tavolo operatorio” degli esperti di iFixit, che lo hanno smontato per verificarne la riparabilità. Il responso non è dei migliori.

Samsung Galaxy S21 Ultra: meglio che non si rompa

Complesso da smontare e riparare. Il colosso sud coreano utilizza ancora molta colla per tenere insieme i componenti dei dispositivi e questo crea non poche difficoltà. Display, batteria e pannello posteriore, ad esempio, sono pieni di colla.

Ad ogni modo, fanno notare gli esperti, S21 Ultra risulta comunque più semplice da riparare di S20 Ultra. Non abbastanza però da fargli avere un voto migliore. Infatti, l’attuale top di gamma del colosso sud coreano ha avuto da iFixit una valutazione di 3 su 10 per la riparabilità: lo stesso identico voto del predecessore.

Perché è importante valutare quanto è difficile aggiustare uno smartphone? Beh, la risposta è abbastanza evidente, soprattutto se si tratta di gioiellini costosi. Non è il massimo rischiare che, magari per una caduta accidentale, si rompa e diventi inutilizzabile, soprattutto se fuori garanzia.

Di certo, come sempre, ti sconsigliamo di tentare di riparare da solo il tuo smartphone se non sei esperto. Indipendentemente dal grado di riparabilità, potresti causare dei danni che trasformerebbero il device in un ferma carte, definitivamente.

