Samsung Galaxy S21 Ultra a meno di 700€: ha ancora senso?

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone e desiderate un prodotto di Samsung, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy S21 Ultra 5G, un prodotto eccezionale che è stato annunciato due anni e mezzo fa ma che, anche nel 2023, sa difendersi benissimo dalla concorrenza e dai modelli competitor. Pensate che lo trovate su Amazon (ovviamente nuovo, quindi non ricondizionato) al prezzo di soli 688,49€, spese di spedizione incluse. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa e che la consegna sarà celere ed immediata. Se siete interessati/e, fate presto: l’offerta potrebbe terminare a breve, o peggio, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro. Capite bene che costa pochissimo ma offre tantissimo. Ci sono tanti vantaggi esclusivi se lo acquisterete da Amazon: vediamoli insieme.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: ecco perché comprarlo

Oltre ai vantaggi di Amazon (che vedremo subito), dobbiamo ricordarvi che questo è un flagship in tutto e per tutto, dotato di un processore all’avanguardia che fa girare fluide tutte le applicazioni, dispone di un pannello generoso da circa 6,7 pollici super risoluto con cornici sottili e tecnologie premium. C’è una batteria che dura un giorno con un utilizzo medio-intenso e si ricarica rapidamente con la fast charge via USB Type-C. Volendo, c’è anche la ricarica wireless e la riverse charging per donare energia a prodotti come auricolari TWS e smartwatch di Samsung.

Con Amazon non pagherete le spese di spedizione perché saranno incluse nel costo di 688,49€; avrete diritto al reso gratuito (in caso di gravi problematiche) entro un mese dall’acquisto, potrete perfino dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). Per noi quindi, la risposta alla domanda contenuta nel titolo è: “sì, assolutamente sì. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nel 2023 è ancora validissimo ed è un ottimo affare a soli 688,.49€.

