Samsung Galaxy S21: pronta la terza versione beta di One UI 4

Il mese scorso Samsung ha dato il via al programma One UI 4 Beta, consentendo ad alcuni utenti selezionati e possessori di uno smartphone tra i modelli della gamma Galaxy S21 di testare con mano il nuovo software basato su Android 12 prima di rendere disponibile per tutti la versione stabile.

Le novità della terza beta di One UI 4: iniziato il rilascio

All'inizio di ottobre è stata rilasciata la seconda beta, che ha migliorato le prestazioni e corretto i bug relativi alla RAM virtuale, alla tastiera Samsung ed altro ancora. Ora il produttore sudcoreano ha dato il via al roll-out per la terza versione beta di One UI 4 destinata a Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra.

L'aggiornamento si caratterizza per un peso complessivo pari a 975 MB e porta con sé le versioni software indicate mediante le sigle G998BXXU3ZUJG / G998BOXM3ZUJB / G998BXXU3ZUJB.

In termini di nuove modifiche, assistiamo a miglioramenti circa il riconoscimento dei comandi vocali nell'app della fotocamera, oltre che ad importanti bug fix relativi ai malfunzionamenti di Bixby nella schermata di blocco. L'aggiornamento si basa sul codebase AOSP 12.0 stabile ed aggiorna a novembre 2021 la patch di sicurezza Android.