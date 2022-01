Samsung Galaxy S21 FE: una colorazione ESCLUSIVA, ma non da noi

Galaxy S21 FE ha appena ricevuto un'esclusiva colorazione blu navy negli Stati Uniti. Di fatto, è passata solo una settimana da quando Samsung ha annunciato il nuovo flagship al CES 2022. Il dispositivo è arrivato sugli scaffali pochi giorni fa nella maggior parte dei mercati del mondo. Allo stesso tempo, la società ha rilasciato silenziosamente una nuova colorazione esclusiva.

Samsung Galaxy S21 FE: in Blue Navy è stupendo

Adesso si legge però che questa variante è – al momento – destinata solo agli Stati Uniti. Il Samsung Galaxy S21 FE ha ottenuto una nuova opzione di colore “Navy” (blu) il giorno del suo debutto negli Stati Uniti. Questa versione del telefono è venduta esclusivamente da Best Buy in entrambe le varianti sbloccate e carrier allo stesso prezzo delle normali colorazioni.

Per chi non lo sapesse, quando la compagnia ha presentato ufficialmente il Galaxy S21 FE, il telefono presentava solo quattro colorazioni. Queste varianti di colore sono chiamate lavanda, bianco, oliva e grafite.

L'azienda coreana è nota per il rilascio di colori esclusivi dei suoi dispositivi. Alcuni di essi sono disponibili in più Paesi, mentre altri no. Al momento, non siamo sicuri se la nuova colorazione blu navy del successore del Galaxy S20 FE si farà strada in altri mercati.

Ad oggi, il Galaxy S21 FE è disponibile in due configurazioni di memoria: 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. Viene venduto ad un prezzo rispettivamente di $ 699 e $ 769.

Su Amazon questo gioiellino lo si trova già scontato a soli 675,33€, con uno sconto immediato di quasi 100€ al momento dell'acquisto.