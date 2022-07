Samsung Galaxy S21 FE: SCONTO FOLLE su Amazon (-280€)

Se state cercando un nuovo telefono e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Galaxy S21 FE, un dispositivo di fascia alta che, grazie agli sconti pazzi di Amazon, si porta a casa ad un prezzo davvero unico oggi: solo 489,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore.

Capite bene che lo sconto è altissimo: oltre 280€ in meno rispetto al prezzo di listino, con tantissimi vantaggi al seguito. Citiamo il supporto clienti attivo sette giorni su sette, oppure la garanzia per ben due anni, ma le novità non finiscono qui. Acquistandolo dal sito di Amazon potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio CreditLine di Cofidis.

Samsung Galaxy S21 FE: difficile non comprarlo a questo prezzo

Saremo onesti: a questa cifra fa gola, molta. Parliamo di un costo contenuto, quasi da mediogamma. Ad essere onesti, toglieremmo il “quasi”. Il device infatti, è un flagship con processore Snapdragon 888 di Qualcomm e memorie RAM e storage veloci e performanti. Il telefono è una scheggia sia sui social che nelle operazioni più complesse o, perché no, nel gaming. È anche leggerissimo e compatto: con il suo schermo da 6,4″ Dynamic AMOLED FullHD+ con refresh rate da 120 Hz, usarlo sarà un piacere per gli occhi. I contenuti saranno vibranti e luminosi e si impugnerà benissimo in mano grazie agli ottimi materiali utilizzati.

Non dimenticate che la back cover è in policarbonato e questo farà sì che il device sia robusto ma leggero allo stesso tempo. Il comparto fotografico con sensori da 12 Mpx vi regalerà emozioni: voi non dovrete fare altro che divertirvi e scattare. That’s it. Il software è super completo e ricco di opzioni per produrre foto perfette da condividere sui social. C’è il modem 5G e la colorazione in sconto è quella “Lavanda”. A 489,00€ è da comprare ora, ma siate veloci. L’offerta durerà ancora poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.