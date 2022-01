Samsung Galaxy S21 FE: perché preferirlo al Galaxy S22

Il Samsung Galaxy S21 FE è finalmente diventato ufficiale la scorsa settimana con un prezzo di oltre 700€ da noi. Ma ha senso acquistare il flagship killer, soprattutto con il lancio del Galaxy S22 alle porte? Ecco la nostra considerazione.

Samsung Galaxy S21 FE vs Galaxy S22: cosa comprare?

Molti credono che spendere oltre 700€ per il Galaxy S21 FE non abbia senso perché si potrà comprare il Galaxy S22 il mese prossimo spendendo solo 120/130€ in più (se Samsung non aumentare i prezzi rispetto all' S21 dello scorso anno).

Il modello di nuova generazione probabilmente offrirà fotocamere migliorate con registrazione video 8K, un processore più recente e un lettore di impronte digitali a ultrasuoni. Tuttavia, ci sono due motivi per preferire il Fan Edition al top di gamma in arrivo.

Il Galaxy S21 FE ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici più grande con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. In confronto, il Galaxy S22 dovrebbe avere un pannello da 6,1 pollici con specifiche simili. Lo schermo più grande del Galaxy S21 FE offre navigazione web, giochi e fruizione di contenuti multimediali più coinvolgenti.

Secondo i rapporti precedenti, il Galaxy S22 sarà alimentato da una batteria da 3.700 mAh, un valore più piccolo della batteria da 4.500 mAh del Galaxy S21 FE. È improbabile che una differenza di 800 mAh compensi lo schermo più piccolo del Galaxy S22.

Inoltre, secondo quanto riferito, lo Snapdragon 8 Gen 1 è più assetato di energia dello Snapdragon 888, quindi la durata della batteria del Galaxy S22 potrebbe deludere, data la sua cella energetica.

Le dimensioni dello schermo e la durata della batteria sono tra alcuni degli aspetti più critici di uno smartphone per la maggior parte delle persone. Quindi, S21 FE potrebbe ancora avere senso per alcuni utenti, in particolare per coloro che desiderano una durata della batteria per tutto il giorno.

S21 FE ha lo stesso software con cui verrà fornito S22 e riceverà anche la stessa quantità di update Android e patch di sicurezza. Se considerate tutte queste cose, il Galaxy S21 FE non sembra affatto un cattivo affare. Samsung potrebbe anche abbassare il prezzo del Galaxy S21 FE dopo il lancio del Galaxy S22, rendendolo un prodotto ancora più appetibile.

Ad ogni modo, su Amazon si trova già a soli 675,33€. È scontato di quasi 100€ (93,67€ per la precisione) dopo pochi giorni dal debutto. Approfittatene prima che torni al suo prezzo originario.