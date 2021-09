Samsung Galaxy S21 FE: nuovo giro, nuovo avvistamento

Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) è appena stato trovato nell'elenco della pagina di supporto dei Play Services per AR; in poche parole, il debutto sembra essere ancora più vicino.

Samsung Galaxy S21 FE sulla pagina dei Play Services per AR

La pagina di supporto del futuro Galaxy S21 FE è stata pubblicata sul sito Web di Samsung Germania la scorsa settimana. Ora, una pagina di supporto aggiornata per Play Services per AR (precedentemente noto come ARCore) include il suddetto flagship killer dell'OEM sudcoreano nell'elenco dei terminali supportati. Questi risultati sono un buon indizio del fatto che il suo lancio potrebbe essere vicino.

Non ci sono informazioni sulle specifiche tecniche dell'S21 Fan Edition sulla pagina di Google. Tuttavia, diversi rapporti hanno rivelato dmolte informazioni sulle sue specifiche e sul design di cui sarà dotato. Si dice che Samsung voglia svelarlo ad ottobre.

Il Galaxy F21 FE sarà dotato di un pannello AMOLED da 6,5 ​​pollici con un foro posizionato centralmente. Avrà un'unità con risoluzione FHD + e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; non mancherà lo scanner di impronte digitali sullo schermo. Il portatile avrà una snapper selfie da 32 megapixel.

Il sistema di fotocamere posteriori dell'ammiraglia entry-level comprenderà una main camera da 12 megapixel con supporto OIS, un obiettivo ultrawide da 12 Mpx, un tele da 8 Mega con zoom ottico 3x e un flash LED. Il dispositivo verrà rilasciato con il sistema operativo Android 11 e One UI 3.1 al seguito.

A seconda del mercato, il Galaxy S21 Fan Edition potrebbe essere dotato di un processore Snapdragon 888 o Exynos 2100. L'ammiraglia economica potrebbe includere 8 GB di RAM e potrebbe essere disponibile in opzioni di archiviazione da 128 GB e 256 GB. Potrebbe contenere una batteria da 4.500 mAh con fast charge da 25 W al seguito, wireless e reverse charging. I rapporti hanno rivelato che arriverà in più colorazioni: verde, bianco, blu, viola e grigio.