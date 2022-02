Samsung Galaxy S21 FE: cosa fare se lo schermo è difettoso?

Gli utenti possessori di Samsung Galaxy S21 FE stanno osservando un fastidioso problema relativo al display del telefono; sembra che ci sia un bug che rallenta la frequenza con la quale si aggiorna il pannello.

Samsung Galaxy S21 FE: cosa sta succedendo?

Nel gennaio 2022, Samsung ha lanciato lo smartphone Galaxy S21 FE. Ma poco più di un mese dopo, i proprietari del nuovo dispositivo si stanno lamentando di un fastidioso problema al display.

Per chi non lo sapesse, il Galaxy S21 FE del gigante tecnologico sudcoreano presenta uno schermo da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz (non adattiva). Tuttavia, nonostante disponga di una frequenza di aggiornamento impressionante, che dovrebbe tradursi in un'interfaccia utente complessivamente fluida, molti proprietari hanno avuto un'esperienza alquanto deludente.

Secondo alcuni clienti, il terminale sembra che visualizzi un refresh rate inferiore anche ai 60Hz standard. In altre parole, si percepirebbe un notevole ritardo e si vedrebbero persino lag nelle prestazioni.

Ciò è stato particolarmente evidente con le animazioni della UI, come si legge da un thread del forum di supporto. Sul portale si leggono diversi rapporti che suggeriscono tutti un problema simile. Al momento, non si sa esattamente cosa stia causando questo bug. È noto che questa criticità persiste sia nei modelli alimentati da processore Exynos che dal SoC Snapdragon.

Quindi, sembra probabile che sia un difetto software e non hardware. Tuttavia, ad essere onesti, in passato si sono verificati difetti hardware sui display.

Al momento, l'unica soluzione sembra essere l'accensione e lo spegnimento del device per superare il lag della frequenza di aggiornamento ridotta. Al momento, Samsung deve ancora deve ancora fornire una dichiarazione a questo problema o offrire una patch per una possibile soluzione.

Fateci sapere se avete riscontrato questo difetto; vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo nuovi dettagli non appena saranno disponibili.