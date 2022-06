Samsung Galaxy S21 FE con il 38% di sconto: OFFERTACCIA Amazon

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia alta al prezzo di uno dei tanti medio gamma, non devi fare altro che acquistare subito l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE in offerta su Amazon con il 38% di sconto.

Ad appena 480€, infatti, rappresenta un’occasione più unica che rara per ricevere a casa in appena 1 giorno un device che saprà sempre garantirti un’esperienza di utilizzo di altissimo livello.

Samsung Galaxy S21 FE crolla su Amazon del 37%: a questo prezzo dev’essere tuo

Samsung Galaxy S21 FE ti offre tutto quello che stai cercando in uno smartphone di fascia alta, a partire dal design pulito, ricercato e realizzato con materiali di alto livello. Frontalmente, poi, è presente uno dei migliori display mai realizzati da Samsung: si tratta di un Dynamic AMOLED 2x da 6.4 pollici ad altissima risoluzione e con una incredibile calibrazione dei colori che ti permette di guardare ogni contenuto al massimo della definizione.

Sotto il cofano trova posto un potentissimo processore octa core di ultima generazione per avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno in un istante, anche i giochi più pesanti, mentre la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida per assicurarti tantissime ore di utilizzo anche a fronte di appena 30 minuti di carica. Inoltre, come ogni smartphone Samsung che si rispetti, anche Galaxy S21 FE monta una incredibile fotocamera tripla per scattare foto ad alta risoluzione e girare video a qualità cinematografica.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Samsung fintanto che è ancora in sconto del 38%: a questo prezzo ti arriva a casa un top di gamma in tutto e per tutto ma al prezzo di un comune medio gamma.

