Samsung Galaxy S21 FE: c'è un grosso problema al display

Abbiamo sempre definito il Samsung Galaxy S21 FE un super flagship killer e, dopo più di un mese dalla sua uscita, lo reputiamo un'ottima proposta per il mercato internazionale. È un dispositivo eccellente anche se è arrivato sul mercato in ritardo. Ma c'è un problema persistente con questo device che, stando a quanto riferito dai colleghi di SamMobile, sembra che disponga di un fastidioso problema al pannello.

Samsung Galaxy S21 FE: cosa sta succedendo?

Di tanto in tanto, riportano i colleghi del portale, l'intera interfaccia utente del Galaxy S21 FE rallenta a passo d'uomo. Non è stutter o lag, per essere precisi, ma piuttosto, è la frequenza di aggiornamento dello schermo che sembra scendere molto al di sotto dei 60 Hz, il che fa sì che tutto si muova con estrema lentezza.

S21 FE non ha un display con frequenza di aggiornamento variabile (il che significa che funziona a 60Hz o 120Hz), quindi sembra un problema software che può essere risolto tramite aggiornamenti, ma al momento della stesura di questo articolo non si vede alcune patch sostitutiva.

In effetti, dovrebbe essere abbastanza semplice: tutto ciò che bisogna fare per correggere la bassa frequenza di aggiornamento è spegnere e riaccendere lo schermo. Ovviamente, questo presuppone che non ci sia qualcosa di sbagliato nell'hardware che alimenta il display. In tal caso, la sostituzione del dispositivo sarà probabilmente l'unico modo in cui Samsung può risolvere il problema per chiunque sia interessato. Ecco cosa scrive SamMobile:

Il mio Galaxy S21 FE è un'unità in prestito (alimentata da Exynos 2100) da Samsung, e se questo problema mi sta facendo impazzire, scommetto che chiunque abbia acquistato il telefono si sente molto più frustrato, quindi spero che Samsung possa fare qualcosa al riguardo presto.

Voi avete notato qualcosa di simile sul vostro Galaxy S21 FE, o forse su un altro dei flagship Samsung che presenta uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento? Fatecelo sapere.