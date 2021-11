Samsung Galaxy S21 FE in arrivo: lancio il 4 gennaio?

A fine ottobre si è parlato della possibile presentazione di Samsung Galaxy S21 FE durante il CES 2022 di Las Vegas. Questa indiscrezione ha sorpreso il pubblico per due motivi. Innanzitutto, lo smartphone era stato dato per cancellato dopo diverse posticipazioni nel lancio. Inoltre, l’evento scelto non vede quasi mai la presentazione di smartphone o tablet, essendo dedicato nello specifico ad altri prodotti dell’elettronica di consumo.

Una nuova voce di mercato giunge quindi per confutare tali dichiarazioni. Non si tratterà di un lancio tra il 5 e l’8 gennaio 2022, bensì esattamente il 4 gennaio 2022.

Samsung Galaxy S21 FE finalmente sta per arrivare?

A parlarne è stato Jon Prosser, rinomato informatore a capo del sito Front Page Tech che, proprio negli ultimi giorni, ci ha pure dato un assaggio di Galaxy S22 Ultra con le sue prime fotografie dal vivo. Questo leak non sarà certamente gradito a Samsung, ma nemmeno quello su Galaxy S21 FE.

Su Twitter, infatti, Prosser ha diffuso in esclusiva altre informazioni sul dispositivo mobile. Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe approdare sul mercato l’11 gennaio 2022, in seguito a un evento Unpacked dedicato il 4 gennaio 2022. Successivamente, a inizio febbraio sarà la volta dell’evento Unpacked per la serie Galaxy S22, la cui disponibilità globale sembra fissata per il 18 febbraio 2022.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…



EXCLUSIVE 👀

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022



Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022



🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs — Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021

Non ci saranno poi preordini per il Galaxy S21 FE. Samsung preferisce la soluzione “secca”, con lancio ufficiale a una settimana dalla presentazione a fan e non. Si tratta comunque di un ritardo rispetto alla tabella di marcia, pur sempre comprensibile dati i problemi globali con la fornitura di chip e componenti chiave per la produzione di dispositivi elettronici.

Ora, il consiglio è sempre quello di non fidarsi ciecamente delle affermazioni dei tipster. Tuttavia, considerati i precedenti di Jon Prosser in particolare, possiamo mantenere vivo un po’ di hype per il prodotto. Non ci resta quindi che attendere aggiornamenti ufficiali dalla stessa Samsung che, ormai, non riesce a tenere le redini degli informatori del settore.