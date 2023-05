Samsung Galaxy S21 FE 5G torna su Amazon ad un prezzo IMBATTIBILE

Samsung Galaxy S21 FE 5G si distingue per caratteristiche tecniche ben al di sopra rispetto alla media degli smartphone rintracciabili in questa fascia di mercato. Un telefono intuitivo e pratico, che si distingue anche per l’ineccepibile qualità costruttiva. Da sottolineare la velocissima connettività 5G, gli scatti fotografici al top e la lunga durata della batteria: un autentico affare.

Devi approfittarne subito, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 39%, lo smartphone Samsung sarà tuo con appena 468 euro invece di 769 euro.

Super sconto per Samsung Galaxy S21 FE 5G

Frontalmente ottiene il giusto risalto l’ottimo display Dynamic AMOLED 2X con diagonale da 6,4 pollici, risoluzione di 2340 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento pari a ben 120 Hz. Potrai sbloccare facilmente il tuo Samsung Galaxy S21 FE 5G grazie al lettore di impronte digitali integrato nello schermo. Straordinario il processore Qualcomm Snapdragon 888 assistito da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Degni di nota gli scatti fotografici che sarai in grado di realizzare grazie alla tripla fotocamera posteriore di questo smartphone Samsung (12 MP + 12MP + 8MP). Non manca poi una fotocamera selfie da ben 32 MP. Internet alla massima velocità, navigando in 5G per goderti i migliori contenuti sul web. La batteria con capacità di 4500 mAh consente poi di coprire agevolmente la giornata lavorativa.

Segui l’istinto, i modelli disponibili stanno già finendo: metti ora nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy S21 FE 5G per risparmiare 300 euro, lo riceverai a casa con consegna rapida e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.