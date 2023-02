Samsung Galaxy S21 FE 5G: sconto immediato di 290€ su Amazon

Se state cercando uno smartphone Android di punta, dal prezzo contenuto delle prestazioni elevate, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro e vi renderà felici. Samsung Galaxy S21 FE 5G è il dispositivo Android da acquistare oggi, anche perché lo pagate solo 480,99 € al posto di 769,00 €, con un risparmio medio pari al 37% sul prezzo di listino.

C’è il reso gratuito grazie al servizio di Amazon Prime, e in più la disponibilità è immediata. Se lo ordinate oggi sarà a casa vostra lunedì 6 febbraio. La transazione è sicura perché la spedizione è affidata ad Amazon. La colorazione in sconto è quella verde oliva, molto elegante, con una finitura pastello che lo rende bellissimo e originale.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: le caratteristiche tecniche

Questo smartphone presenta 128 GB di memoria interna, ha un bellissimo Pannella 6,4” Dynamic AMOLED 2X e ben fotocamere posteriori. Approfittate subito della promozione per portarmelo a casa ad un costo meraviglioso. Se lo acquistate subito, avrete la possibilità di pagare a rate con il servizio di Cofidis, attivabile al check out. Samsung Galaxy S21 FE è lo smartphone top dell’azienda sudcoreana del prezzo low cost.

Presenta tre fotocamere professionali che vengono supportate dall’intelligenza artificiale, le quali vi permetteranno di catturare sempre al meglio i vostri momenti più importanti. Con la modalità ritratto, scatterete foto degne di una reflex, e potrete aggiungere anche gli effetti direttamente dall’applicazione interna del device.

Il pannello da 6,4” offre colori scintillanti e una luminosità eccezionale. Infine, il processore, uno Snapdragon 888 di Qualcomm, garantisce le performance più estreme anche sul fronte gaming, senza dimenticare però le potenzialità del multitasking.

Dulcis in fundo, avrete una stupenda fotocamera selfie da 12 Megapixel per realizzare autoscatti bellissimi da postare sui social, ma anche per fare video chiamate in alta risoluzione. Non dovrete nemmeno temere l’autonomia perché la batteria di questo dispositivo vi porterà sempre a sera. A 480,99 € è lo smartphone giusto da acquistare oggi se cercate il top ad un prezzo contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.