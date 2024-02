Samsung Galaxy S21 FE 5G: prezzo speciale su Amazon, costa meno di 370€

Uno degli smartphone di fascia media più interessanti che vi siano è sicuramente il Samsung Galaxy S21 FE 5G, un prodotto con sistema operativo Android, con specifiche tecniche di punta, con un design minimal e mozzafiato, con la memoria d 128 GB, in versione Dual SIM, con tre lenti eccellenti che girano video in 4K e molto altro ancora. Ha anche ub display AMOLED da oltre 6,4 pollici ricco di features assurde, è in colorazione “grigio graphite” e costa solo 368,09€, con uno sconto super sul valore di listino. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, anche perché andrete a risparmiare il 12% sul prezzo originario. Fate presto dunque, e non pensateci troppo; a questa cifra è irrinunciabile.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: ecco perché comprarlo

Con Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero e godrete di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto, dunque: andrà sicuramente a ruba quindi prendetelo adesso.

Il modello in sconto presenta uno schermo AMOLED 2X con risoluzione FullHD+ super performante, perfetto per la visualizzazione dei contenuti. Ci sono delle fotocamere professionali da 12 Megapixel sulla back cover coadiuvate dall’intelligenza artificiale che ti permetteranno di scatenare la tua creatività al meglio; pensiamo alla modalità ritratto o ai mille effetti che potete dare per ottenere il massimo dal vostro telefono. Questo è un device abilitato alla rete 5G così navigherete alla velocità della luce. È costruito con materiali nobili e c’è un processore Qualcomm Snapdragon 888+ che promette prestazioni al top in ogni contesto e con qualsiasi applicazione. A soli 368,09€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza rivali e senza paragoni; correte a prenderlo adesso, ma non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.