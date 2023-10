Samsung Galaxy S21 FE 5G: IMPERDIBILE a questo prezzo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone da comprare su Amazon, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S21 FE 5G che, nella sua iterazione color grafite, con 128 GB di memoria interna, costa solo 428,35€, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un best buy senza paragoni, un prodotto che vale molto più di quel che costa. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre il medesimo: non lasciatevelo sfuggire, perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe terminare a breve. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete diritto ad ulteriori vantaggi esclusivi; vediamoli insieme.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: il mediogamma da comprare

Questo smartphone di Samsung è un prodotto veramente eccellente, dotato di specifiche al top e di una scheda tecnica all’avanguardia. Dispone di un processore Snapdragon 888 di Qualcomm con modem 5G incorporato, prestante come non mai. Questo chipset infatti, è un vero portento in grado di offrire performance strepitose in qualunque attività. Ha anche uno schermo Dynamic AMOLED da 120 Hz, FullHD+ con cornici sottili che mostra al top i contenuti presenti sullo schermo. Come non citare il comparto fotografico degno di nota con sensori da 12 Megapixel di alta qualità che girano video in 4K. Non lasciatevelo sfuggire: al prezzo speciale di 428,35€ su Amazon è un vero best buy.

Come sempre, la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Lo smartphone arriverà a casa vostra – o presso un domicilio da voi designato – entro 24 o 48 ore, senza il minimo problema. Ci sarà anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Non dimenticate poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.