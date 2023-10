Samsung Galaxy S21 FE 5G: ha ancora senso nel 2023 a meno di 430€?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Samsung veramente eccezionale: si chiama Galaxy S21 FE 5G ed è uscito un anno e mezzo fa ma è ancora adesso una soluzione interessante per moltissime persone; costa solo 426,40€ su Amazon, spese di spedizione incluse e gode di tantissimi vantaggi grazie al noto portale di e-commerce americano. Ieri però, la compagnia sudcoreana ha tolto i veli al suo erede, il Galaxy S23 FE 5G. Vale la pena quindi comprare il vecchio modello alla cifra sopra indicata? Scopriamolo insieme. Non pensateci troppo: a questa cifra è da prendere al volo, ma siate veloci: le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: il best buy che devi comprare oggi

Ovviamente la risposta alla nostra domanda non può che essere positiva: il dispositivo è ancora eccellente, costa poco ma offre tanto. Dispone di un potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 di fascia alta, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di memoria RAM. Tanto storage a disposizione per l’archiviazione dei file, delle foto, dei video e delle canzoni: 128 GB. In più, il comparto fotografico è ancora di punta: non lasciatevelo sfuggire. Con Amazon avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi.

In primo luogo c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, ma in più, vi è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al portale (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. In alternativa, sappiate che avrete diritto alla possibilità di usufruire di CreditLine di Cofidis per dividere l’importo del telefono in microcanoni mensili con tassi agevolati. C’è il reso gratuito entro un mese e avrete diritto a due anni di garanzia. A 426,40€, questo è un top di gamma veramente strepitoso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.