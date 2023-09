Samsung Galaxy S21 FE 5G: con uno sconto così, non puoi ignorarlo

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia medio-alta ad un costo contenuto, il Samsung Galaxy S21 FE 5G è ciò che farà al caso vostro. Con un prezzo di 429,90€ su Amazon, questo device è un vero best buy assoluto che noi ci sentiamo di suggerirvi per una serie di motivazioni che andremo a vedere di seguito. Prima di addentrarci nella sua disamina però, vi ricordiamo che le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo, c’è la consegna celere e immediata e si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: un flagship killer da comprare

Il Galaxy S21 FE 5G è un vero gioiello; dispone di un design moderno e viene commercializzato in vivaci colorazioni. Con uno schermo AMOLED da 6,5 pollici, permette di godere di una visualizzazione nitida con colori brillanti. C’è poi il refresh rate di 120 Hz, che garantisce una scorrevolezza estrema nella navigazione e durante il gaming.

Alimentato da un processore octa-core di Qualcomm (lo Snapdragon 888+) con il supporto per la connettività 5G, lo smartphone di Samsung è in grado di offrire ai suoi utilizzatori prestazioni di alto livello. Si può gestire senza problemi il multitasking avanzato, ma non teme neppur le applicazioni più pesanti e i giochi più complessi. Con 6 GB di RAM, avrete abbastanza potenza per aprire numerose app in simultanea senza rallentamenti.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è la sua fotocamera. Il modulo posteriore comprende tre sensori da 12 MP, 8 MP e 12 MP per una versatilità senza paragoni e con la selfiecam da 32 MP farete selfie e videocall in alta risoluzione. Non dovrete temere neppure di rimanere “a secco” con la batteria; a bordo troverete una cella energetica da 4.500 mAh che vi garantirà un’autonomia di un giorno con una singola carica. Insomma, il Galaxy S21 FE 5G è un best buy senza paragoni a soli 429,90€, spese di spedizione incluse.

