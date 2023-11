Samsung Galaxy S21 FE 5G: acquistalo ADESSO, costa pochissimo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone affidabile, potente e ricco di funzionalità, con sistema operativo Android e che magari sia di casa Samsung oggi ti consigliamo il meraviglioso Samsung Galaxy S21 FE 5G che si trova al prezzo speciale di soli 444,99€ su Amazon con spese di spedizione incluse. Come avrete capito, questa è una promozione veramente interessante che noi vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita, e avrete diritto ad ulteriori vantaggi speciali. Pensiamo al reso gratis entro il 31 gennaio 2024, alla possibilità di dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero), alla garanzia di due anni con il rivenditore, ma non solo. Potrà essere a casa vostra entro 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: ecco perché dovete acquistarlo

Patiamo dal principio: il Samsung Galaxy S21 FE 5G è dotato del modem 5G, e ciò vi garantirà velocità di connessione incredibili. Scaricherete contenuti, farete dirette video in alta definizione e potrete giocare online senza buffering. C’è poi una fotocamera principale da 12 MP, un’ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Se amate la street photography, questo smartphone soddisferà le vostre esigenze. Troviamo poi un display Super AMOLED da 6.4 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+. I contenuti risulteranno più vibranti che mai, con neri profondi e colori sempre saturi e ben bilanciati.

Con un processore Octa-Core e una batteria da 4500 mAh, avrete prestazioni veloci e affidabili che vi accompagneranno per tutta la giornata. L’autonomia sarà al top così come la velocità di ricarica del device. Il telefono presenta un design elegante e moderno, che non passa inosservato. A soli 444,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.