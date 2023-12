Samsung Galaxy S21 FE 5G a poco più di 420€: è il midrange da comprare OGGI

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di fascia media veramente strepitoso; di fatto, se stati cercando un prodotto versatile, in grado di sprigionare una potenza esagerata, con fotocamere avanzate e un design accattivante, abbiamo ciò che farà al caso tuo. Si chiama Samsung Galaxy S21 FE 5G e grazie agli sconti esclusivi di Amazon lo pagherai soltanto 420,99€, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Non lasciartelo sfuggire; a questa cifra è imperdibile.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: ecco perché devi comprarlo

Andiamo con ordine: il Galaxy S21 FE 5G presenta un design moderno ed elegante, con una parte posteriore in vetro opaco che non solo offre un tocco premium, ma riduce anche le impronte. Il telaio in alluminio completa il look sofisticato del dispositivo; sappi, ad ogni modo, che questo è un telefono robusto e resistente. Con un peso leggero e uno spessore ridotto, è facile da maneggiare e trasportare ovunque tu vada. Il display è un pannello Super AMOLED da 6,4 pollici che ti permetterà di godere di una soluzione nitida dai colori vivaci e vividi.Non manca poi il refresh rate da 120 Hz al seguito.

Sotto la scocca troviamo un processore potente di Qualcomm, lo Snapdragon 888 con modem 5G incluso; è ottimo per i giochi più recenti, per le app più pesanti ma anche per navigare su Internet alla velocità della luce. Le fotocamere sono progettate per far scatenare la tua creatività; vi sono tre ottiche da 12 Mpx ciascuna che ti consentiranno di fare video di qualità cinematografica, foto super risolute con HDR, ritratti professionali e molto altro ancora.

Con una batteria da 4500 mAh, il Galaxy S21 FE 5G ti accompagnerà per tutta la giornata senza problemi. Inoltre, la ricarica rapida ti permette di riportare il telefono al 100% in un batter d’occhio. A soli 420,99€ questo è il miglior midrange da comprare oggi su Amazon; non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.