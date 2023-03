Samsung Galaxy S21 Enterprise Edition con lo sconto del 40% su Amazon

Se state cercando uno smartphone di fascia alta ma non volete spendere troppo e avete un budget contenuto (più o meno sui 500€), abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S21 Enterprise Edition a soli 529,00€, con lo sconto folle del 40%. In pratica, da 889,00€ pagherete questo gioiellino veramente poco. Ovviamente lo trovate su Amazon e ci sono tantissimi vantaggi esclusivi al seguito.

Partiamo da quello più immediato; la consegna veloce e le spese di spedizione totalmente incluse. Ovviamente tutti i prezzi includono l’IVA e avrete la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Oltre a questo, citiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì sappiate che potrete dilazionare l’importo dello smartphone in cinque comode rate con il sistema interno (se lo avete disponibile) o con il servizio di Cofidis (in micropagamenti).

Samsung Galaxy S21 con uno sconto esagerato: acquistalo adesso

La versione in sconto è quella in colorazione Phantom Gray, ci sono 12 GB di memoria RAM sotto la scocca, coadiuvati da un processore Exynos di fascia alta e ben 128 GB di memoria interna, non espandibile. La versione Enterprise differisce da quella normale perché ha un supporto di ben cinque anni.

Il Samsung Galaxy S21 Enterprise Edition è un top di gamma in tutto e per tutto; anche se ha già due anni, questo dispositivo è ancora oggi eccellente. È un prodotto versatile, potentissimo, con uno schermo risoluto Dynamic AMOLED da 6,2 pollici che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Esteticamente dispone di un frame in alluminio e di una back cover robusta e resistente.

Fate presto se siete interessati, perché è in super sconto a soli 529,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.