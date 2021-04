Oggi il Samsung Galaxy S21+ si trova in offerta su Amazon a 905€, allo sconto preapplicato del 8% si aggiunge un ulteriore coupon da 90 euro. Per accedere all’offerta completa occorre digitare il seguente codice promozionale al momento del pagamento:

GALAXY90

Con questa doppia promozione si risparmiano 174 euro rispetto al prezzo di partenza di 1.079 euro.

Con la nuova serie di dispositivi top di gamma, Samsung ha introdotto diverse novità. Il design anteriore non è stato stravolto, mentre al posteriore abbiamo una scocca realizzata in un particolare materiale plastico chiamato Glastic, che coniuga la resistenza del policarbonato e il touch & feel di un pannello in vetro. Il comparto fotografico è caratterizzato da 4 ottiche ed avvolge l’angolo in alto a sinistra del dispositivo. È possibile registrare video stabilizzati in risoluzione 8K o 4K, per una resa finale degna di una fotocamera di ultima generazione.

Il nuovo display Infinity-O a 120Hz occupa per intero il pannello frontale, lascia spazio soltanto ad un piccolo foro che ospita la fotocamera frontale. La tecnologia Super AMOLED del display garantisce colori vividi, un’ottima visibilità all’aperto e consumi energetici ben ottimizzati.

