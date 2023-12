Samsung Galaxy S21 a meno di 500€: ha ancora senso a fine 2023?

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente strepitosa: l’entry level della line-up di punta di Samsung del 2021, il Galaxy S21 5G, oggi costa solo 499,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Costa pochissimo ma la domanda è una e una sola: essendo a fine 2023, con l’avvento della serie S24 alle porte, questo modello può essere considerato ancora un buon investimento? Cerchiamo di capirlo insieme analizzando il tutto con precisione.

Intanto vi ricordiamo che con Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, le spese di spedizione non si pagano, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine o con il sistema interno al sito. Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Samsung Galaxy S21 5G: il device da comprare oggi

Nonostante sia stato lanciato nel 2021, il Samsung Galaxy S21 5G conserva un design moderno e raffinato. Il corpo sottile e leggero, abbinato a materiali di alta qualità, conferisce a questo dispositivo un aspetto premium che resiste bene alla prova del tempo. E poi, la scelta di inserire il modulo fotocamera nel telaio dona al terminale quindi, un tocco di eleganza non da poco.

A bordo troviamo uno splendido display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con una risoluzione nitida e colori vivaci. La tecnologia AMOLED assicura neri profondi e una luminosità eccellente, pertanto l’esperienza visiva risulterà un punto di forza per questo dispositivo. Anche nel 2023, lo schermo di questo smartphone potrà soddisfare gli utenti più esigenti.

Nonostante il passare del tempo questo rimane un dispositivo potente. Il processore Exynos 2100, coadiuvato dal modem 5G e da 8 GB di RAM, promette prestazioni fluide e veloci. Ottima poi la batteria e lo storage è da 128 GB, non espandibile. Posteriormente abbiamo tre sensori super versatili; con una lente principale da 12 MP, una ultra-grandangolare da 12 MP e una teleobiettivo da 64 MP, questo smartphone riesce a catturare immagini dettagliate e nitide anche in scenari avversi. Non lasciatevelo sfuggire; a soli 499,99€ è ancora valido, anche con l’arrivo imminente della line-up Galaxy S24.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.