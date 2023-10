Samsung Galaxy S21+ 5G: top di gamma che costa poco più di 500€, IMPERDIBILE

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il meraviglioso Samsung Galaxy S21+ 5G, il top di gamma dell’azienda sudcoreana di due anni fa, è un dispositivo di fascia alta che è ancora validissimo nel panorama tech mondiale.

Questo gadget è stato rilasciato all’inizio del 2021 e secondo noi è un ottimo affare che vi consigliamo di prendere seriamente in considerazione. Sappiate che viene venduto da un rivenditore terzo ma viene spedito da Amazon quindi godrà di tutte le garanzie e i vantaggi tipici del portale di e-commerce americano: consegna celere con Prime, possibilità di dilazionare il pagamento con CreditLine di Cofidis, reso gratuito entro un mese dall’acquisto e perfino due anni di assistenza tecnica dedicata. A 537,90€ è un vero best buy, ma non lasciatevelo sfuggire.

Samsung Galaxy S21+ 5G: il top dal prezzo low-cost

Il Galaxy S21+ è alimentato dal processore Exynos 2100 e offre prestazioni di alto livello. Questo significa che è in grado di gestire agevolmente le applicazioni e i giochi più esigenti, garantendovi quindi un’esperienza utente fluida anche con titoli impegnativi (COD Mobile o PUBG Mobile, ad esempio.

Il display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ permette di godere di colori vividi e neri profondi: le immagini sembreranno quasi prendere vita sui vostri pannelli. Non di meno, questo è un cameraphone di alto profilo: a bordo troviamo un sistema di fotocamere versatile che permette di scattare foto e video di alta qualità. La main camera da 12 MP e l’ultra-grandangolare da 12 MP, insieme al teleobiettivo da 64 MP, rendono il lavoro agevole anche ai content creator o ai social media manager. Non è solo un device “per tutti i giorni” ma è anche un ottimo strumento di lavoro per professionisti. Di fatto, con il modem 5G presente a bordo potrete sfruttare le reti più veloci, se disponibili nella vostra area.

Questo è uno smartphone che viene aggiornato nel tempo; infatti Samsung rilascia solitamente update software per i suoi dispositivi di fascia alta per diversi anni. Dulcis in fundo, Galaxy S21+ 5G ha un design elegante e moderno ed è costruito con materiali di pregio. Con un prezzo di soli 537,90€, ancora oggi, questo è un buon prodotto da tenere in considerazione: sì, la risposta alla domanda iniziale non può che essere positiva. Il dispositivo di fascia media di Samsung è valido nel 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.