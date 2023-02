Samsung Galaxy S21 5G: sconto FOLLE del 38% su Amazon (-340€)

Se state cercando un’ammiraglia premium low-cost, abbiamo una soluzione perfetta per le vostre esigenze. Il Samsung Galaxy S21 5G Enterprise Edition è un dispositivo incredibile che lo trovate su Amazon ad uno sconto folle. Costa solo 549,99€ al posto di 889,00€, spese di spedizione incluse.

La consegna è celere; in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio e volendo, avrete anche la possibilità di dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al potale. C’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Samsung Galaxy S21 5G: questo è il top di gamma da comprare oggi

Il Galaxy S21 5G è un cameraphone in tutto e per tutto; sulla parte posteriore troverete quattro ottiche di punta e c’è anche lo zoom spaziale mozzafiato. Con lui scatterete foto nitide anche al buio, permette di girare video in 8K super stabili. Come detto, con queste tecnologia potrete ricreare foto luminosissime direttamente dai vostri filmati.

Sotto la scocca troverete un processore octa-core a 5 nanometri premium; il SoC vi farà girare i software in maniera fluida. Anche se non è un gaming phone, i giochi funzioneranno benissimo. Dulcis in fundo, le performance saranno ottimizzate grazie al Game Booster che blocca le notifiche per garantire un’esperienza premium.

Ci sono 8 GB di memoria RAM, lo storage da 128 GB (non espandibile con slot microSD) e c’è perfino il supporto alla Dual SIM. Non manca il modem per la connettività next-gen 5G; con questo navigherete alla velocità della luce.

Con il Galaxy S21 Enterprise Edition avrete accesso ad un prodotto unico nel suo genere; è leggero, compatto, con un comparto fotografico top e con uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici. La colorazione è quella Phantom Gray e ci sono tanti vantaggi esclusivi. A 549,99€ al posto di 889,00€ è lo smartphone da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.