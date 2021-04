Hai voglia di acquistare uno smartphone top di gamma? Samsung Galaxy S21+ 5G è in offerta su Amazon a soli 1047,00€. Il piccolo ribasso del 3% si traduce in uno sconto effettivo di 32,00€ che rende l’acquisto leggermente più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy S21+ 5G: le specifiche di questo smartphone

Il design lineare ed elegante rende questo smartphone top di gamma difficile da passare inosservato. Nella sua colorazione Phantom Black, poi, Samsung Galaxy S21+ 5G acquista subito un tocco di sofisticatezza aggiuntiva.

Vantante un display AMOLED 2x a 120Hz da 6.2 pollici, il dispositivo offre un’esperienza visiva immersiva e ulteriormente resa ampia dai bordi ultrasottili.

Il processore, invece, è un Exynos 2100 che in questo caso viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per assicurare prestazioni scattanti e potenti.

Spicca il comparto fotografico costituito da una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 64 Megapixel. Le altre due lenti, invece sono da 12 megapixel l’una e consentono di scattare in modalità grandangolare e ultra grandangolare. Ammontano a 12, invece, i megapixel della fotocamera frontale per scattare i selfie.

Degna di nota è anche la batteria integrata da 4800mAH che consente un’autonomia prolungata e che si estende oltre le 24 ore. La ricarica avviene in modalità rapida.

Al momento della ricezione, Galaxy S21+ monta la versione 10 di Android.

Come il resto della serie, infine, lo smartphone è Dual SIM e supporta le connettività 5G e 4G.

Puoi acquistare Samsung Galaxy S21+ 5G a soli 1047,00€ su Amazon nella sua colorazione Phantom Black. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi a casa se sei abbonato Prime. Consegne gratuite anche sul primo ordine. Questo smartphone, in conclusione, può essere acquistato a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

