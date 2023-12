Samsung Galaxy S21 5G: a 499,99€ è ancora un device PAZZESCO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di punta, ma non volete spendere troppo, oggi abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Galaxy S21 5G, è realizzato da Samsung e costa solo 499,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che è un costo irrisorio per un terminale piccolo e compatto, delizioso da tenere in mano, con un design mozzafiato, un display risoluto, una buona autonomia e un comparto fotografico degno di nota. Non lasciatevelo sfuggire anche perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promo dedicata potrebbe finire a breve.

Samsung Galaxy S21 5G: il Best Buy del giorno

Il Galaxy S21 5G si distingue immediatamente per il suo design elegante e moderno. Con una finitura premium e una costruzione di alta qualità, questo smartphone è solido e robusto. Vanta un display Dynamic AMOLED da 6.2 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz per garantire un’esperienza visiva mozzafiato anche con i giochi da mobile.

Il sistema fotografico è una vera chicca ed è composto da tre ottiche sulla parte posteriore. Con una main camera da 12 MP, un’ultra-grandangolare da 12 MP e un tele da 64 MP, questo device è pronto a catturare ogni vostro momento con una qualità straordinaria. Dotato della connettività 5G, è in grado di fornire prestazioni elevatissime nella navigazione ad Internet e con il processore Exynos 2100 avrete tutta la potenza necessaria per le app anche più esigenti e impegnative.

La batteria da 4000 mAh del Galaxy S21 5G garantisce una durata eccellente per affrontare una giornata intensa di utilizzo. Inoltre, la funzione di ricarica rapida da 25W vi permette di ricarica il dispositivo al 100% in pochissimo tempo. Con un prezzo di soli 499,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.