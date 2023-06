Samsung Galaxy S20: oggi a soli 499€, ma ha ancora senso nel 2023?

Il Samsung Galaxy S20 è il modello entry level della gamma di device premium del 2020; oggi lo trovate su Amazon al prezzo speciale di soli 499,99€, spese di spedizione incluse. Costa poco ma offre tanto viste le sue specifiche tecniche all’avanguardia. È un terminale eccezionale, dotato di una serie di caratteristiche all’avanguardia come un design alla moda, un processore fantastico e un comparto fotografico composto da sensori evoluti che girano foto e video di qualità professionale.

Capite bene che è un ottimo prezzo quello che vediamo oggi sul sito, ma la domanda è una e una sola: ha ancora senso oggi, nel 2023? Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy S20 su Amazon: best buy

Partiamo subito dalla sua disamina: il Samsung Galaxy S20 vanta uno schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Quad HD+: colori vividi, contrasto elevato e una nitidezza eccezionale. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz renderà l’esperienza di navigazione e la visualizzazione dei contenuti estremamente fluida.

Equipaggiato con il processore Exynos 990 e 8 GB di RAM, il device offre ancora oggi prestazioni potenti e reattive. Sarai in grado di eseguire facilmente applicazioni complesse, giocare ai giochi più impegnativi e gestire il multitasking senza problemi. Le fotocamere ti permetteranno di catturare immagini straordinarie in ogni situazione. Pensate che si può anche fare clip video in 8K.

Con una batteria da 4000 mAh, il telefono ti garantirà un’energia duratura per affrontare la tua giornata senza preoccupazioni. Potrai goderti ore di streaming, giochi e utilizzo intensivo senza dover ricaricare frequentemente il telefono. Presenti poi, la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Il terminale vanta un design elegante con una scocca in vetro e un profilo sottile. Il display edge-to-edge e il retro curvo si combinano per creare un aspetto sofisticato e moderno. Inoltre, il telefono è resistente all’acqua e alla polvere, offrendo una durata maggiore nel tempo.

Quindi, a soli 499,99€ e considerate le sue specifiche tecniche, lo si può ancora consigliare? Assolutamente sì. Non lasciarti sfuggire questa promozione straordinaria su Amazon.

