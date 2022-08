Samsung Galaxy S20 FE, top di gamma assoluto a prezzo SHOCK (-40%)

Se il tuo sogno è sempre stato quello di stringere tra le mani un top di gamma di Samsung pagandolo pochissimo, questa offerta di Amazon sull’ottimo Samsung Galaxy S20 FE è fatta a posta per te. Solo per oggi, infatti, puoi acquistare il top di gamma ad appena 398€ con il 40% di sconto e con tanto di consegna rapida in 1 giorno.

Lo smartphone di Samsung ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello, nonostante il prezzo molto economico e lo sconto a due cifre che lo rende equiparabile a un comune dispositivi di fascia media.

Samsung Galaxy S20 FE crolla su Amazon al prezzo più basso di sempre: follia pura

Realizzato con materiali di buona fattura e con un design unico e inimitabile, lo smartphone del colosso sudcoreano monta un bellissimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori mentre sotto il telaio un potente processore octa core avvia in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Dotato di una capiente batteria da 4500 mAh che assicura tante ore di autonomia, lo smartphone di Samsung monta una fotocamera tripla posteriore con un potente sensore da 12 MP per foto ad altissima risoluzione e video di ottima qualità.

Cosa stai aspettando? Non farti scappare questa incredibile occasione ma anzi metti subito nel carrello il potente e bello smartphone Samsung di fascia alta fintanto che è disponibile in sconto su Amazon. Se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.