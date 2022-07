Samsung Galaxy S20 FE a questo prezzo è follia: OFFERTACCIA su Amazon

Sei pronto a mettere le mani su uno dei migliori smartphone Android degli ultimi tempi e pagarlo una fesseria? L’ottimo Samsung Galaxy S20 FE è in offerta su Amazon al prezzo più vantaggioso di sempre grazie a un incredibile sconto del 40%.

Ad appena 398€, infatti, hai finalmente la possibilità di ricevere a casa un device in grado di soddisfare tutte le tue necessità senza mai scendere a compromessi.

Samsung Galaxy S20 FE è in offerta su Amazon con il 40% di sconto: affare d’oro

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, lo smartphone di Samsung monta un bellissimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e una luminosità elevata e omogenea. Sotto la scocca trova posto un potente processore di fascia alta capace di avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno, mentre sul retro la fotocamera tripla monta un potente sensore da 12 MP capace di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Samsung Galaxy S20 FE è anche un campione di autonomia che, grazie alla batteria da 4500 mAh e alle ottimizzazioni software, è capace di accompagnarti lungo tutto un giorno senza mai lasciarti a secco nei momenti più critici.

A questo prezzo non è proprio possibile far finta di niente e non mettere subito nel carrello lo splendido smartphone di fascia alta ora che può essere tuo al prezzo di un qualunque medio gamma. Se lo acquisti oggi ti arriva a casa in appena un giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.