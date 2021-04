Sei in cerca di un nuovo smartphone? Samsung Galaxy S20 FE è in offerta su Amazon a soli 489,99€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 170,01€ che rende l’acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia ma operate, in genere, entro 4-5 giorni.

Samsung Galaxy S20 FE: le specifiche di questo smartphone

Il design ricercato ed elegante viene reso ulteriormente accattivante dalla colorazione Cloud Mint. Lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE, in tutto ciò, è un dispositivo che difficilmente passa inosservato grazie anche alle sue specifiche tecniche.

Montante un display Infinity O FHD+ da 6,5 pollici, il device offre un’esperienza visiva ampia e nitida. Grazie ai bordi ultra sottili, questa è resa ulteriormente immersiva. La frequenza di aggiornamento, invece, è attestata a 120 Hz.

Il processore Octa Core è abbinato a ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fluide e dinamiche. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 1 TB attraverso l’utilizzo di una MicroSD.

Spicca il comparto fotografico che è costituito da una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 12 megapixel. Le ulteriori due lenti hanno una risoluzione di 12 e 8 MP per scattare foto in modalità ultra grandangolare e teleobiettivo. La fotocamera frontale, invece, monta una lente da 32 Megapixel per selfie pazzeschi.

Degna di nota è la batteria da 4500mAH che assicura una resa più che giornaliera. Inoltre la ricarica avviene in modalità Ultra Rapida da 25 W. È supportata anche la ricarica wireless e il reverse charging.

Tra le altre features vi sono uno Zoom Ottico 3x e lo Space Zoom 30x.

Puoi acquistare Samsung Galaxy S20 FE in Cloud Mint a soli 498,99€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo in tempi brevi. Le spedizioni sono gratuite per gli abbonati Prime e per chi effettua il primo acquisto su Amazon.

Questo smartphone, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

