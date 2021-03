Sei in cerca di uno smartphone nuovo? Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) è in offerta su Amazon a soli 472,50€. Il ribasso del 29% corrisponde a uno sconto effettivo di 196,50 che rende l’acquisto un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy S20 FE: le specifiche tecniche

Dal design ricercato ed elegante, Samsung Galaxy S20 FE non passa inosservato nella sua colorazione Cloud Navy.

Il Display FHD+ Infinity-O da 6.5 pollici promette un’esperienza visiva dettagliata e fluida grazie alla sua frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il rapporto schermo-corpo è eccezionale consentendo al pannello di essere ampio e offrire una visione immersiva.

Il processore EXYNOS 990 abbinato ai 6 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione è garante di potenza, velocità e dinamicità nelle funzioni quotidiane. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 1 TB attraverso MicroSD.

Spicca il comparto fotografico composto da una Tripla fotocamera con lente principale da 12 MP e due ulteriori lenti da 12 e 8 MP per scattare in modalità ultra grandangolare teleobiettivo. La fotocamera dedicata ai selfie, invece, monta una lente da 32 MP.

Degna di nota è la batteria da 45000mAh con cui arrivare a fine giornata senza problemi. La ricarica, in particolar modo, avviene attraverso ricarica rapida a 25 W. È supportata anche la carica wireless a 15 W.

Tra le features, infine, possono essere citate la registrazione di video in 4K, il supporto NFC e il lettore d’impronte digitali.

Puoi acquistare Samsung Galaxy S20 FE a soli 472,50€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Acquistalo oggi per riceverlo in meno di 48 ore se sei abbonato Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto. Questo smartphone Samsung, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a ventiquattro pratiche rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone