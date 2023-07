Samsung Galaxy S20 FE 5G: oggi lo paghi meno di 385€, pochi pezzi disponibili

Nel mondo degli smartphone, trovare un dispositivo che sia in grado di offrire una combinazione di potenza, funzionalità e prezzo accessibile può essere una sfida. Tuttavia, Samsung ha dimostrato di avere la risposta perfetta con il suo Samsung Galaxy S20 FE 5G. Lanciato nel 2020, questo device continua ad essere una valida proposta anche nel 2023 grazie alle sue specifiche impressionanti e al rapporto qualità-prezzo imbattibile. Grazie agli sconti di Amazon, ad esempio, sarà tuo con soli 382,80€, spese di spedizione incluse., Segnaliamo che il modello in questione è quello con il modem di quinta generazione.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

Il Galaxy S20 FE 5G presenta un design moderno e accattivante, con una scocca posteriore in policarbonato che offre un’ottima presa e una maggiore durata nel tempo. Il display Super AMOLED da 6,5 pollici offre colori vivaci, neri profondi e una risoluzione nitida. Con un refresh rate di 120 Hz, la visualizzazione delle immagini e la navigazione sono fluide e piacevoli. È dotato del processore Snapdragon 865, abbinato a 6 GB di RAM. La connettività 5G assicura una navigazione veloce e senza interruzioni, consentendoti così di sfruttare al massimo le potenzialità della rete di nuova generazione. Il terminale non delude sul fronte fotografico: con una tripla fotocamera posteriore da 12+12+8 Megapixel, è possibile scattare foto di alta qualità con una buona gestione dell’illuminazione e dei dettagli. La frontale da 32 megapixel offre selfie nitidi e vivaci, completi di opzioni di bellezza e modalità ritratto.

La batteria da 4.500 mAh del Galaxy S20 FE 5G offre un’ottima autonomia, così potrai utilizzare il gadget per una giornata di utilizzo intenso senza problemi di ricarica. All’interno del prodotto si trovano funzionalità top come il lettore di impronte digitali integrato nel display, il sistema per il riconoscimento facciale avanzato e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68.

A soli 382,80€ è ancora una validissima soluzione nel mercato moderno; lo pagherai pochissimo e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Non lasciartelo sfuggire.

