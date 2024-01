Samsung Galaxy S20 FE 5G: a meno di 400€ ha ancora senso nel 2024?

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android potente, affidabile, dal bel design, con una scheda tecnica da urlo e delle prestazioni di alto profilo, anche sul fronte fotografico, il Samsung Galaxy S20 FE 5G potrebbe essere la soluzione perfetta alle tue esigenze. Anche se siamo nel 2024, questo device continua a distinguersi per le sue caratteristiche e oggi offre un rapporto qualità-prezzo straordinario. Su Amazon poi lo pagherai soltanto 399,90€ su Amazon, spese di spedizione comprese, ma la domanda è una e una sola: è ancora una scelta intelligente all’alba della presentazione della line-up Galaxy S24?

Samsung Galaxy S20 FE 5G: ecco perché comprarlo

Il Galaxy S20 FE non solo offre prestazioni all’avanguardia ma si presenta anche con un design moderno e colorato. È disponibile in una varietà di tonalità vivaci: nello specifico, il modello che ti proponiamo è quello in colorazione “Lavanda”. Lo schermo Super AMOLED da 6,5 pollici ti permette di avere una qualità visiva eccezionale dai colori vivaci, con contrasti nitidi e con una risoluzione elevata: è ancora perfetto per lo streaming di contenuti, la navigazione e la fruizione di immagini e video sui social network.

La fotocamera posteriore è composta da tre ottiche da 12 Megapixel ciascuna che girano video e scattano foto in qualità elevatissima; ci sono diverse modalità di scatto che permettono di scatenare la tua creatività in ogni contesto. La selfiecam da 32 MP è perfetta per autoscatti di alta qualità e videochiamate cristalline.

Nonostante sia stato lanciato nel 2020, mantiene ancora prestazioni di alto livello grazie al suo processore Exynos 990 e alla memoria RAM generosa. Potrai affrontare senza problemi le attività quotidiane e avviare le applicazioni più esigenti. Samsung continua a supportare il gadget con aggiornamenti software regolari, così il dispositivo rimarrà ancora al passo con le ultime funzionalità e patch di sicurezza. Questo significa che, nonostante la sua data di uscita avvenuta nel 2020, il Galaxy S20 FE può ancora offrire un’esperienza utente aggiornata ad oggi.

L’acquisto del Samsung Galaxy S20 FE 5G a soli 399,90€ su Amazon, spese di spedizione comprese, è un ottimo affare che ti consigliamo di prendere al volo.

