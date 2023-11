Samsung Galaxy S20 e Note 20 riceveranno Android 14, a quanto pare

In queste ore apprendiamo interessanti notizie inerenti gli smartphone top di gamma di Samsung del 2020; sembra infatti che i terminali della line-up Galaxy S20 – così come il Note20 – riceveranno Android 14 con skin One UI 6.0 al seguito. Se pensate che sono gadget usciti tre anni fa, è una notizia fantastica che dimostra l’impegno della compagnia sudcoreana nel tenere aggiornati i propri device di punta. Ovviamente, la gamma S23 è la prima a ricevere il suddetto update del firmware visto che è l’ultima arrivata sul mercato.

Samsung Galaxy S20 e non solo: i device che riceveranno la One UI 6.0

Dopo il lancio dell’aggiornamento infatti, Samsung ha pubblicato un post sul suo blog ufficiale all’interno del quale fornisce dei pratici consigli e dei suggerimenti per sfruttare al meglio le ultime features inserite nella One UI 6. Non di meno, si scopre quali saranno i prodotti del marchio a ricevere Android 14 nei mesi a venire. Ci sono tante belle sorprese in questo elenco, ma andiamo con ordine.

Intanto vi ricordiamo che la One UI 6.0 si basa, come detto, su Android 14 e sarà resa disponibile anche per i telefoni premium rilasciati nel 2019 e nel 2020. Tra questi troviamo il Galaxy S20, l’S20 Plus, l’S20 Ultra, il Note 20, il Note 20 Ultra, i Galaxy Z Flip, Z Flip 5G e lo Z Fold 2. Rimane escluso da questa serie il Fold originale. Ad ogni modo, questi saranno tutti i telefoni della società che riceveranno il firmware:

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23 Plus;

Galaxy S23;

Galaxy S23 Fe;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S22 Plus;

Galaxy S22;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S21 Plus;

Galaxy S21;

Galaxy S21 Fe;

Galaxy S20 Ultra;

Galaxy S20 Plus;

Galaxy S20;

Galaxy S20 Fe;

Galaxy Note 20 Ultra;

Galaxy Note 20;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Fold 4;

Galaxy Z Fold 3;

Galaxy Z Fold 2;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Z Flip 4;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy Z Flip 5G;

Galaxy Z Flip;

Galaxy A54;

Galaxy A53;

Galaxy A34;

Galaxy A33;

Galaxy M54;

Galaxy M53;

Galaxy M34;

Galaxy M33.

