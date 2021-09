Samsung Galaxy Note 9, secondo le ultime informazioni diffuse in rete, non sarà più destinatario degli aggiornamenti di sicurezza da parte dell'azienda sudcoreana. Una decisione che crea non poche perplessità circa il futuro di questa storica gamma di smartphone Android.

Samsung Galaxy Note 9 riceverà solo aggiornamenti trimestrali

In un nostro precedente articolo vi abbiamo parlato della decisione da parte di Samsung di non rinnovare il marchio Galaxy Note, almeno per il momento. Come se non bastasse, la società sembra muoversi verso una chiusura definitiva nei confronti dei modelli più datati che, d'ora in avanti, non potranno più godere del supporto costante da parte degli sviluppatori.

Nello specifico, dopo tre anni dalla sua presentazione ufficiale, il Note 9 è stato rimosso dall'elenco relativo ai dispositivi che riceveranno gli aggiornamenti mensili di Samsung. Ciò significa che l'ormai ex top di gamma non è più considerato idoneo a ricevere patch di sicurezza ogni mese.

L'azienda di Seul sembrerebbe muoversi verso un programma di aggiornamenti di sicurezza trimestrali. Di conseguenza, i proprietari del dispositivo riceveranno ancora un po' di supporto ma è inevitabile che una situazione di questo tipo tracci la strada per la chiusura del ciclo.

Gli aggiornamenti trimestrali del Galaxy Note 9 dovrebbero durare circa dodici mesi. In seguito potrebbero essere sviluppati aggiornamenti con cadenza semestrale prima che il supporto termini del tutto durante l'anno successivo.

L'ultimo update per il Samsung Galaxy Note 9 ha portato con sé la patch di sicurezza relativa ad agosto 2021, viene quindi da pensare che non sia previsto un ulteriore aggiornamento fino a novembre 2021.

