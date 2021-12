Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna: le novità per l'iconico device

Samsung Galaxy Note 9, uno degli smartphone più iconici mai realizzati da Samsung, amato e tuttora utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo, riceve un aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di novembre 2021. Il device, lo ricordiamo, rientra ormai nella categoria dei device che ricevono le patch di sicurezza a cadenza trimestrale; a breve, lo smartphone verrà traslato nella fascia dei device aggiornati ogni semestre.

C'è un aggiornamento per Samsung Galaxy Note 9

Le informazioni pubblicate in rete indicano che lo smartphone si sta aggiornando in queste ore negli USA, sotto l'operatore Verizon, con la build QP1A.190711.020.N960USQU9FUK1; è altamente probabile che il colosso sudcoreano abbia avviato il rollout della build in tutti i Paesi in cui lo smartphone è disponibile, compreso il nostro.

Se avete sottomano l'iconico device, potete controllare la presenza dell'aggiornamento software tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Quali sono le alternative sul mercato

Per quanto Samsung Galaxy Note 9 sia un device ancora oggi molto valido, verrà aggiornato sempre meno frequentemente. Già adesso sappiamo che il device non riceverà la One UI 4.0 con Android 12, pertanto potrebbe essere saggio guardarsi attorno alla ricerca di qualche degna alternativa. Se siete affezionati al brand, il nostro consiglio non può che ricadere sull'ottimo Samsung Galaxy Note20 in sconto su Amazon.

