La serie Samsung Galaxy Note 10 sta apparentemente affrontando un problema che sta interessando la sua S Pen. Recentemente, un certo numero di utenti ha iniziato a lamentarsi di un bug critico relativo alla stilo capacitiva presente nel device.

Samsung Galaxy Note 10: avete notato qualcosa?

Secondo un rapporto di SamMobile, i dispositivi di fascia alta del 2019 stanno affrontando un problema che causa la disconnessione della S Pen di tanto in tanto. Ciò può ulteriormente portare a determinate funzioni e caratteristiche non utilizzabili all’interno del dispositivo, comprese le gestures aeree. Sebbene il bug della disconnessione della S Pen non sia esattamente un problema nuovo, la frequenza con cui si verifica è aumentata proprio negli ultimi giorni. Alcuni utenti possessori di uno dei due business-phone dell’OEM sudcoreano hanno scoperto che il guasto ha iniziato a comparire dopo l’installazione della patch di sicurezza di marzo 2021 o aprile 2021.

Tuttavia, al momento non ci sono prove a sostegno di questa affermazione. Ma gli utenti sono stanchi del problema e hanno chiesto a Samsung di risolverlo. Come già è avvenuto in passato, le segnalazioni indicano che vi è un errore di disconnessione non appena viene estratta la S Pen dal suo sito. Il problema persiste anche se si ricollega la penna. Stranamente, nonostante la S Pen venga disconnessa dal Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, gli utenti possono comunque utilizzarla per navigare, scorrere e toccare lo schermo.

Tuttavia, non si riescono ad utilizzare le Air Actions per controllare l’app della fotocamera, spostando il volume tra le foto nell’app della galleria. Dai vari rapporti, è chiaro che il bug è apparso dalla metà del 2020 senza soluzioni al momento. Sfortunatamente, il gigante tecnologico sudcoreano deve ancora risolvere il problema o offrire alcuna soluzione, quindi rimanete connessi con noi per ulteriori aggiornamenti. Voi avete riscontrato un errore simile? Fatecelo sapere.

