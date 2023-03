Samsung Galaxy A54 5G: prestazioni DELUDENTI per le fotocamere

Samsung Galaxy A54 5G, il nuovo smartphone di fascia medio alta dell’azienda sudcoreana, non ha potuto sottrarsi all’approfondita analisi del team di DxOMark. I riscontri, per quanto riguarda i sensori fotografici, sono stati ben al di sotto delle aspettative iniziali.

Il telefono di Samsung è stato quindi sottoposto a molteplici test con l’obiettivo di valutarne le prestazioni: beh, è chiaro che non sia un cameraphone. Senza ulteriori preamboli, diamo allora un’occhiata ai risultati, certamente non pessimi ma allo stesso tempo “non proprio all’altezza”.

Foto sottotono per Samsung Galaxy A54 5G

Ricordiamo intanto le caratteristiche chiave dei sensori che compongono il modulo fotografico posteriore di Samsung Galaxy A54 5G:

Principale da 50 MP, apertura f/1.8, PDAF, OIS;

Ultra grandangolare da 12 MP, pixel da 1,12 µm, campo visivo di 123˚, apertura f/2,2;

Macro da 5 MP, apertura f/2.4.

Di seguito, invece, possiamo osservare una panoramica generale dei punteggi ottenuti da Samsung Galaxy A54 5G nei testi effettuati da DxOMark:

Tra le note positive che è possibile evidenziare per quanto riguarda le foto scattate dallo smartphone Samsung abbiamo:

Buona esposizione ed ampia gamma dinamica in condizioni di luce intensa ed al chiuso;

Dettagli soddisfacenti negli scatti dei paesaggi;

Messa a fuoco automatica accurata nella maggior parte delle condizioni.

E dopo aver addolcito la pillola, passiamo alle note dolenti che DxOMark ha rilevato nel corso dei test con Samsung Galaxy A54 5G:

Instabilità dell’esposizione e del bilanciamento del bianco;

Errori di messa a fuoco in modalità macro ed in scene con elementi in movimento;

Artefatti indesiderati, inclusi effetti alone, ghosting e quantizzazione del colore in scene ad alto contrasto e su soggetti in movimento;

Ritardo tra il blocco dell’autofocus e l’acquisizione quando si scatta a mano libera in condizioni di scarsa illuminazione.

Samsung Galaxy A54 5G ha dunque offerto performance più calzanti per un dispositivo di fascia prettamente media, inaspettate trattandosi invece di uno smartphone che punta alla fascia alta (pur non facendone concretamente parte). In buone condizioni di luce, le immagini fisse risultano ben esposte e senza eccessivi contrasti, rendendo questo telefono una valida scelta per la fotografia dei paesaggi.

Tuttavia, le prove messe in pratica da DxOMark hanno evidenziato instabilità nel bilanciamento del bianco e nell’esposizione tra scatti consecutivi, così come la presenza dei sopracitati artefatti. Da non trascurare poi la messa a fuoco un po’ “lentina” in condizioni di scarsa illuminazione, che oltretutto limita la reattività del dispositivo nella cattura di soggetti in movimento.

Ad ogni modo, qualora le imperfezioni della fotocamera (comunque tutt’altro che tragiche) non rappresentassero un problema e foste ugualmente intenzionati all’acquisto, vi ricordiamo che lo smartphone Samsung Galaxy A54 5G è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo di 522 euro e, nonostante tutto, sta andando letteralmente a ruba.

