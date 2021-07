Samsung Galaxy M52 5G è appena apparso all'interno del portale 3C con una batteria più piccola rispetto al suo predecessore.

All'inizio del mese scorso, il dispositivo in questione è arrivato sul sito di Geekbench rivelando le sue specifiche chiave. In ultima analisi, sono emerse anche le varianti di colore del suddetto telefono.

Samsung Galaxy M52: un “downgrade” rispetto all'M51?

Ora, lo smartphone è apparso sull'ente per la certificazione 3C cinese, suggerendo un lancio imminente (almeno in territorio locale). Secondo il sito, il midrange con numero di modello SM-M526BR avrà una capacità della batteria nominale di 4.860 mAh. Una volta commercializzato, dovrebbe presentare la tipica cella della batteria da 5.000 mAh.

Vale la pena notare che il predecessore, il Galaxy M51 LTE, aveva un'enorme batteria da 7.000 mAh. Sebbene questo non sia un rapporto confermato, possiamo aspettarci il supporto per la fast charge sul dispositivo, considerando che il vecchio modello godeva della ricarica rapida da 25W.

Un precedente elenco del telefono ha confermato che il telefono verrà alimentato dal chipset di fascia media Qualcomm Snapdragon 778G. Disporrà poi di 6 GB di RAM.. Il telefono funzionerà immediatamente con Android 11 e dovrebbe avere la One UI 3.0. Il telefono ha ottenuto 776 punti single-core e 2877 punti multi-core sul portale Geekbench 5.

Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un sensore principale Samsung GW3 da 64 MP nella parte posteriore e di uno snapper singolo da 32 MP per i selfie. Considerando che si tratta di un telefono della serie M, possiamo anche aspettarci un grande schermo AMOLED e una struttura in policarbonato.

Oltre a ciò, lo smartphone è stato mostrato in tre colorazioni standard: bianco, nero e blu. Si dice che debutterà in diversi mercati selezionati, inclusa l'Europa. Restiamo in attesa di nuove informazioni da parte del costuttore; lecito ipotizzare che verrà presentato entro la fine dell'estate corrente.

Samsung

Smartphone