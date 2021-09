Samsung Galaxy M52 5G, abbiamo la data: ci sarà un display a 120Hz?

Samsung sarebbe intenzionata ad implementare display con frequenze di aggiornamento più sostenute anche a bordo degli smartphone entry-level. Uno di questi sarebbe proprio il chiacchierato Galaxy M52 5G, nella cui scheda tecnica dovrebbe fare il suo esordio un pannello con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Samsung Galaxy M52 5G: lancio ufficiale il 28 settembre

Galaxy M52 5G potrebbe fare affidamento su uno schermo realizzato in tecnologia AMOLED, con diagonale da 6,7 ​​pollici e risoluzione pari a 2.400 x 1.080 pixel. Come accennato all'inizio, il pannello scelto per il prossimo smartphone di Samsung dovrebbe distinguersi anche per una frequenza di aggiornamento a 120Hz, il che lo renderebbe l'unico della gamma Galaxy M a vantare una simile caratteristica.

Sulla base dei render trapelati fino ad ora, il Galaxy M52 5G di Samsung presenterà un'estetica del tutto simile a quella scelta per il “fratello” Galaxy M32, lanciato lo scorso giugno. Una differenza fondamentale, tuttavia, riguarderà la tripla fotocamera posteriore allineata verticalmente. I sensori implementati dal produttore dovrebbero essere i seguenti: principale da 64 MP, ultra-wide da 12 MP e di profondità da 5 MP.

Facendo sempre affidamento sui rumors presenti online, ad animare il device ci penserebbe il processore Qualcomm Snapdragon 778G, a supporto del quale agirebbero 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (espandibile). Pare inoltre che nella confezione del Samsung Galaxy M52 5G, la cui presentazione in India avverrà il 28 settembre prossimo, troverebbe spazio anche un caricatore da 15 W, non abbiamo però informazioni circa la capacità della batteria.