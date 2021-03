Samsung Galaxy M51 è in offerta su Amazon a soli 329,90€. Il ribasso del 15% corrisponde a uno sconto effettivo di 60,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Lo smartphone in esclusiva Amazon: Samsung Galaxy M51

Nella sua colorazione Bianco, Samsung Galaxy M51 non passa inosservato. Con un design lineare, semplice ma comunque elegante, questo smartphone vanta delle specifiche tecniche non indifferenti.

Il display Super AMOLED Plus FHD+ da 6.7 pollici è garante di un’esperienza visiva realmente immersiva. Il rapporto schermo-corpo è pressoché al 90% rendendo questo smartphone un tutto schermo se non fosse per la piccola tacca centrale che ospita la fotocamera.

Il processore Octa Core abbinato ai 6 GB di RAM e ai 126 GB di memoria di archiviazione rendono ogni operazione fluida, veloce e dinamica. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 512 GB grazie all’utilizzo di una MicroSD.

Elemento degno di nota è il comparto fotografico che vanta una quad camera posteriore con lente principale da 64 MP e tre ulteriori lenti da 5 e 12 MP per scatti ultra grandangolari, macro e di profondità. Ammontano a 32 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

La batteria è un secondo punto forte: con una capacità da 7000mAh garantisce fino a due giorni completi di utilizzo. Abbinata alla ricarica Ultra-Rapida da 25W rende l’autonomia pressoché infinita.

Lo smartphone monta la versione 10 di Android, è in versione italiana ed è Dual SIM con supporto alla connettività 4G.

Puoi acquistare Samsung Galaxy M51 su Amazon a soli 329,90€. Acquistalo oggi e ricevi il tuo smartphone in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime. È possibile, infine, rateizzare la spesa fino a ventiquattro comode rate grazie al programma CreditLine di Confidis su Amazon.

Samsung Galaxy M51 è disponibile allo stesso prezzo anche nella sua colorazione Black, acquistalo a questo indirizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone