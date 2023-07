Samsung Galaxy M34 5G UFFICIALE: low cost da tenere d'occhio

Samsung ha presentato ufficialmente il suo nuovo Galaxy M34 5G, uno smartphone di fascia media che ricorda molto da vicino il Galaxy A34 5G, come più volte abbiamo fatto notare in nostri precedenti articoli.

Il dispositivo è dotato di un processore Exynos di fascia media, una configurazione a tripla fotocamera OIS da 50 MP ed una batteria ad elevata capacità. Tuttavia, alcune caratteristiche del Samsung Galaxy A34 5G sono state messe da parte, inclusa la classificazione IP67 per la resistenza alla polvere ed all’acqua.

Caratteristiche e prezzo di Samsung Galaxy M34 5G

Samsung Galaxy M34 5G è equipaggiato con uno schermo Super AMOLED Infinity-U da 6,5 pollici, caratterizzato da una risoluzione FullHD+ ed una frequenza d’aggiornamento di 120Hz. Grazie ad una luminosità di picco che può arrivare fino a 1.000 nit, Vision Booster e la protezione Gorilla Glass 5, l’esperienza visiva è davvero eccezionale ed appagante.

Per quanto riguarda la fotocamera, il telefono vanta una potente fotocamera posteriore da 50 MP con OIS, che consente di scattare foto nitide e registrare video in 4K a 30 fps. A supporto ci sono anche una fotocamera ultrawide da 8 MP ed una fotocamera macro da 2 MP. Sul fronte, il nuovo smartphone Samsung monta una fotocamera selfie da 13 MP, anch’essa in grado di registrare video in 4K a 30 fps.

Il comparto fotografico è uno dei fiori all’occhiello di Samsung Galaxy M34 5G. Il dispositivo offre la funzione Monster Shot, una variante del Single Shot, che consente di catturare un divertente set di quattro immagini e quattro video in sequenza. Infine, grazie alla modalità Nightography, è possibile scattare foto più luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Samsung Galaxy M34 5G include il processore Exynos 1280, coadiuvato da 6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile). Non mancano il lettore di impronte digitali montato lateralmente, connettività 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC ed USB type C. La potente batteria da 6.000 mAh supporta la ricarica rapida da 25 W, mentre Android 13 godrà di quattro importanti aggiornamenti.

Come previsto, Samsung Galaxy M34 5G sarà inizialmente venduto in India ai rispettivi prezzi di 17.999 rupie indiane (210 euro) per la variante da 6 GB di RAM e 18.999 rupie indiane (199 euro) per quella da 8 GB di RAM. Il più volte citato Samsung Galaxy A34 5G è invece disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di 241 euro, con super sconto del 40%, invece di 399,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.