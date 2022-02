Samsung Galaxy M33 5G è dietro l'angolo: super batteria a bordo

Non è un segreto che Samsung, dopo aver aggiornato la serie di punta Galaxy S, comincerà a rilasciare nuovi prodotti che andranno a comporre le future serie Galaxy A e Galaxy M. Attesi a breve gli annunci ufficiali di Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73, Galaxy M23 e Galaxy M33 5G. Oggi abbiamo l'occasione di focalizzarci maggiormente su quest'ultimo smartphone.

Le informazioni condivise in rete lasciano presagire la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy M33 5G nel mese di marzo. L'India sarà il primo paese nel quale il telefono verrà reso disponibile. Lo smartphone dovrebbe arrivare in più mercati, nelle versioni 5G e 4G.

Samsung Galaxy M33 5G è sempre più vicino

Non molto tempo fa, Samsung Galaxy M33 è stato avvistato sul database di benchmark Geekbench, grazie a cui è stato specificato che lo smartphone sarà dotato del chip Exynos 1200. A supporto ben 6 GB di memoria RAM ed il sistema operativo Android 12 con personalizzazione grafica della One UI 4.0. Secondo indiscrezioni, la capacità della batteria sarà di ben 6000 mAh, con pieno supporto per la ricarica rapida a 25 watt.

Della notevole capacità della batteria a bordo dell'M33 5G si è parlato per la prima volta lo scorso dicembre, quando il telefono è stato approvato per il rilascio dopo aver superato la certificazione Bluetooth. La versione testata del Samsung Galaxy M33 5G aveva il numero di modello SM-M336B_DS, dove DS sta ad indicare il supporto dual SIM. L'ente di certificazione non ha rivelato alcuna specifica tecnica, limitandosi a riportare al supporto per la connettività Bluetooth 5.1.

Lo smartphone Samsung potrebbe inoltre essere dotato di un display AMOLED con 6,5 pollici di diagonale e risoluzione pari al FullHD+. Non mancherebbero poi una fotocamera frontale da 13 megapixel e quattro sensori posteriori da 64MP + 8MP (super wide) + 5MP + 2MP. Continuate a seguirci per non perdere ogni nuova anticipazione riguardante l'ormai prossimo Samsung Galaxy M33 5G.