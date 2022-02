Samsung Galaxy M33 5G apparso su Bluetooth SIG: ormai ci siamo

Nelle ultime settimane sono emerse online numerose prove circa l'imminente presentazione di un Samsung Galaxy M33 di fascia media predisposto per il 5G. Il suo elenco su Geekbench suggeriva l'implementazione del SoC Exynos 1200, oltre a notevoli miglioramenti per quanto concerne la batteria.

Samsung Galaxy M33 5G ad un passo dal lancio ufficiale

Lo smartphone Samsung è apparso sul sito web Bluetooth SIG con i numeri di modello SM-M336B e SM-M336B_DS (DS=dual SIM):

Come sempre, gli elenchi in questione non sono molto esaustivi in termini di specifiche, ma abbiamo comunque certezza del fatto che il Galaxy M33 5G supporti lo standard Bluetooth 5.1.

Sulla base quanto appreso finora, il telefono dovrebbe portare con sé diversi upgrade rispetto al suo predecessore, il Galaxy M32 5G. Teoricamente, dovremmo assistere al passaggio da uno schermo TFT a un display AMOLED, ritrovando poi un sensore fotografico principale più prestante rispetto a quello dell'M32 5G.

Al momento è difficile prevedere la data di lancio del Samsung Galaxy M33 5G, ma non dovrebbe passare molto considerando la lunga lista di certificazioni ricevute: non si esclude che lo smartphone possa fare il suo esordio durante il mese di marzo.