Samsung Galaxy M32: errore prezzo o follia di Amazon? (-100 euro)

Non sono certo che si tratti di un errore di prezzo, ma visto che stiamo parlando del Samsung Galaxy M32, ci sono poche domande da farsi. Approfitta dell’offerta di Amazon e metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy M32 a solo 199 euro.

Uno sconto quindi di 100 euro per un modello ancora molto valido e prestante. Adatto sia per svolgere le classiche attività, come chiamate o messaggi, sia per cose che richiedono prestazioni più alte, come giocare o scattare foto in alta risoluzione. Non passa poi certo inosservato la memoria di ben 128 GB. Niente problemi di spazio dunque.

Senza ombra di dubbio siamo di fronte a un ottimo smartphone che a questo prezzo diventa una scelta da fare ad occhi chiusi. I pezzi disponibili finiranno presto, per cui, acquista adesso il tuo Samsung Galaxy M32 a solo 199 euro grazie ad Amazon.

Samsung Galaxy M32: foto bellissime, grandi prestazioni, batteria enorme

Il marchio Samsung si presenta da solo, ormai è da tempo all’apice dei brand migliori in quanto dispositivi tech. E ancora una volta siamo di fronte a un vero successo. Galaxy M32 infatti gode di uno schermo super AMOLED full HD+ da 6,4 pollici, per contenuti sempre chiari e brillanti.

Diventa un esperto fotografo grazie al sistema multicamera di cui è dotato l’M32 con fotocamera principale da 64 MP. Divertiti ad immortalare bellissimi paesaggi con la fotocamera ultraangolare da 8MP, che offre un angolo di visione a 123 gradi.

Processore Octa-core con 6GB di ram e 128Gb di spazio, espandibili fino a 1TB con micro SD. Un mostro di prestazioni. Parliamo della durata? Usalo a piena forza tutto il tempo che vuoi senza problemi. Samsung Galaxy M32 ha una batteria gigantesca da 5.000 mAh e una ricarica rapida fino a 25W. Si scarica lentamente e si ricarica rapidamente.

Se stai ancora leggendo vuol dire che il tempo rimasto per godere di questa offerta è poco. Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy M32 in offerta su Amazon a solo 199 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.